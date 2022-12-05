Азербайджан и Турция проводят совместные военные учения - Mediamax.am

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Азербайджан и Турция проводят совместные военные учения


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. В Азербайджане проходят масштабные совместные азербайджано-турецкие учения.

Как говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, учения охватывают территорию Баку и Астаринского, Джебраильского и Имишлинского районов.

 

«Согласно сценарию, подразделения сухопутных войск, военно-воздушных сил, сил специального назначения, инженерных войск, ракетно-артиллерийских войск азербайджанской армии совместно с военнослужащими Вооруженных сил Турции выполняют различные учебно-боевые задачи», - говорится в сообщении.

 

В нем также отмечается, что в рамках учений будут возводиться понтонные мосты через реки и отрабатываться высадка десанта в глубину условного противника.

 

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