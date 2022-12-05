Азербайджан и Турция проводят совместные военные учения

Ереван /Медиамакс/. В Азербайджане проходят масштабные совместные азербайджано-турецкие учения.
Как говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, учения охватывают территорию Баку и Астаринского, Джебраильского и Имишлинского районов.
«Согласно сценарию, подразделения сухопутных войск, военно-воздушных сил, сил специального назначения, инженерных войск, ракетно-артиллерийских войск азербайджанской армии совместно с военнослужащими Вооруженных сил Турции выполняют различные учебно-боевые задачи», - говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что в рамках учений будут возводиться понтонные мосты через реки и отрабатываться высадка десанта в глубину условного противника.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.