Азербайджан и Турция проводят совместные военные учения

Ереван /Медиамакс/. В Азербайджане проходят масштабные совместные азербайджано-турецкие учения.

Как говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, учения охватывают территорию Баку и Астаринского, Джебраильского и Имишлинского районов.

«Согласно сценарию, подразделения сухопутных войск, военно-воздушных сил, сил специального назначения, инженерных войск, ракетно-артиллерийских войск азербайджанской армии совместно с военнослужащими Вооруженных сил Турции выполняют различные учебно-боевые задачи», - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в рамках учений будут возводиться понтонные мосты через реки и отрабатываться высадка десанта в глубину условного противника.