Алиев заявил о предстоящей встрече представителей Азербайджана и Армении

Ереван. /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что на начало мая запланирована встреча представителей Азербайджана и Армении в Брюсселе.

Выступая сегодня на встрече с участниками международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество», Алиев заявил, что «примирение с Арменией – нелегкий процесс, но этому нет альтернативы».

«Азербайджанское общество с пониманием относится к процессу мирного договора с Арменией. Это нелегко, мы это понимаем, но нам не нужна другая война. В то же время мы должны обезопасить себя от любых возможных реваншистских рисков со стороны Армении. Поэтому с одной стороны мы должны укреплять нашу армию, а с другой – готовить азербайджанское общество к миру», - сказал президент Азербайджана.

Он предложил налаживать контакты между Азербайджаном и Арменией на уровне гражданского общества – неправительственных организаций и журналистов.

Ильхам Алиев заявил, что «от проживающих в Карабахе армян поступают положительные месседжи, начались уже и первые контакты».

«Они могут принимать участие в экономическом развитии в едином азербайджанском государстве, чувствовать себя в большей безопасности и спокойно. Но для этого они, в первую очередь, должны положить конец сепаратистским тенденциям, осознать реалии. Они должны посмотреть на карты, географию и понять, что сотни тысяч азербайджанцев в самом ближайшем будущем вернутся в Кельбаджар, Лачин, Шушу, Агдам, и им придется жить в такой среде, в соседстве. Они должны положить конец вражде, изолировать сепаратистов. И они увидят пользу от этого», - заявил президент Азербайджана.