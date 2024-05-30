Ара Айвазян: Несогласных с политикой властей «клеймят как кремлевских шпионов»

Ереван /Медиамакс/. Бывший глава МИД Армении Ара Айвазян заявил, что в Армении активно насаждается тезис о том, что Россия представляет основную угрозу армянской государственности.

Как сообщает ТАСС, Ара Айвазян сказал об этом в Москве на заседании российско-армянского «Лазаревского клуба».

«Если после распада Советского Союза и до самого недавнего времени Россия воспринималась как единственный и безальтернативный гарант безопасности Республики Армении, то в настоящее время мы являемся свидетелями того, что общественное восприятие претерпело фундаментальную трансформацию. Насаждается образ России как истинной причины всех наших бед, потерь и унижений и основного источника угроз нашей государственности и независимости», - сказал он.

Ара Айвазян отметил, что тех, кто не согласен с политикой нынешнего руководства, в Армении обвиняют в работе на Москву, «клеймят как кремлевских шпионов и агентов влияния Москвы».