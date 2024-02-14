Пашинян: Стратегия Азербайджана направлена на углубление вражды

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «стратегия Азербайджана направлена на углубление вражды».

Принимая 13 февраля делегацию Палаты общин Великобритании, Пашинян сказал:

«Ваш визит совпал с новой эскалацией на границе с Азербайджаном, Азербайджан инициировал новую провокацию, в результате которой погибли четверо армянских военнослужащих.

К сожалению, это не единичный случай: мы видим серию азербайджанских провокаций. По нашей оценке, это политика Азербайджана, направленная на срыв мирного процесса между Арменией и Азербайджаном всеми возможными способами. Об этом свидетельствует также агрессивная риторика официальных представителей Азербайджана, приправленная открытыми территориальными претензиями к Армении.

Очевидно, что стратегия правительства Азербайджана направлена на углубление враждебности в нашем регионе, что является очень тревожным фактом.

Однако, несмотря на все эти факты, наше правительство привержено мирному процессу, поскольку мы убеждены, что мирный процесс не имеет альтернативы. Конечно, мы должны сделать все для достижения конкретных результатов в мирном процессе, и мы делаем это. Но, к сожалению, невозможно добиться результата без политической воли другой стороны. И сегодняшний инцидент, унесший жизни четырех солдат, свидетельствует не только об отсутствии политической воли к достижению мира, но и о намерениях Азербайджана углублять вражду и военную эскалацию».