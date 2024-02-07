Пашинян и Куинн обсудили стратегический диалог Армения-США

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил на встрече с послом США в Армении Кристиной Куинн, что «правительство высоко ценит усилия США в армяно-азербайджанском мирном процессе и шаги, направленные на установление стабильности в регионе».
Пресс-служба правительства сообщает, что на встрече состоялся обмен мнениями о процессах на Южном Кавказе, возможностях разблокирования региональных инфраструктур, проекте правительства Армении «Перекресток мира».
«Собеседники обсудили вопросы, связанные с углублением двустороннего сотрудничества по различным направлениям, стратегическим диалогом Армения-США», - говорится в сообщении.
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