Решением Пашиняна Армен Абазян переназначен на должность директора СНБ - Mediamax.am

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Решением Пашиняна Армен Абазян переназначен на должность директора СНБ


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Ереван /Медиамакс/. Освобожденный указом президента Армении от должности директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армен Абазян решением премьер-министра Никола Пашиняна вновь назначен на ту же должность.

Согласно изменениям в законе «О службе в органах национальной безопасности», директор и заместители директора СНБ считаются гражданскими должностными лицами, и назначаются или освобождаются от должности решением премьер-министра Армении, а не указом президента.

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