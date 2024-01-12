Решением Пашиняна Армен Абазян переназначен на должность директора СНБ

Ереван /Медиамакс/. Освобожденный указом президента Армении от должности директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армен Абазян решением премьер-министра Никола Пашиняна вновь назначен на ту же должность.
Согласно изменениям в законе «О службе в органах национальной безопасности», директор и заместители директора СНБ считаются гражданскими должностными лицами, и назначаются или освобождаются от должности решением премьер-министра Армении, а не указом президента.
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