Армен Абазян освобожден от должности директора СНБ Армении

Ереван /Медиамакс/. Указом президента Армении Армен Абазян освобожден от должности директора Службы национальной безопасности.

Указ подписан на основе предложения премьер-министра Армении.

Армен Абазян был назначен директором СНБ в ноябре 2020 года, после окончания 44-дневной войны.