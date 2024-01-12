Армен Абазян освобожден от должности директора СНБ Армении

Ереван /Медиамакс/. Указом президента Армении Армен Абазян освобожден от должности директора Службы национальной безопасности.
Указ подписан на основе предложения премьер-министра Армении.
Армен Абазян был назначен директором СНБ в ноябре 2020 года, после окончания 44-дневной войны.
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