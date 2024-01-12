Армен Абазян освобожден от должности директора СНБ Армении - Mediamax.am

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Армен Абазян освобожден от должности директора СНБ Армении


Армен Абазян
Армен Абазян

Ереван /Медиамакс/. Указом президента Армении Армен Абазян освобожден от должности директора Службы национальной безопасности.

Указ подписан на основе предложения премьер-министра Армении.

 

Армен Абазян был назначен директором СНБ в ноябре 2020 года, после окончания 44-дневной войны.

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