Пашинян: «Официального предложения о вступлении в Союзное государство не было»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «официального предложения о вступлении Армении в Союзное государство не было и быть не может».

«Однако реальность не так проста, как кажется. Иногда нам нужно глубоко рассматривать не столько текст, сколько подтекст.

Суверенитет, независимость и государственность Армении являются для нас абсолютными ценностями. Наш долг и миссия - обеспечить долговременное существование нашего государства и государственности», - сказал Никол Пашинян.

На вопрос, было ли такое предложение сделано по неофициальным каналам, Никол Пашинян сказал, что «разговоры, постоянно развиваемые экспертами, можно также считать неофициальными, равно как и неофициальные контакты».