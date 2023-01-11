Пашинян: «Официального предложения о вступлении в Союзное государство не было»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «официального предложения о вступлении Армении в Союзное государство не было и быть не может».
«Однако реальность не так проста, как кажется. Иногда нам нужно глубоко рассматривать не столько текст, сколько подтекст.
Суверенитет, независимость и государственность Армении являются для нас абсолютными ценностями. Наш долг и миссия - обеспечить долговременное существование нашего государства и государственности», - сказал Никол Пашинян.
На вопрос, было ли такое предложение сделано по неофициальным каналам, Никол Пашинян сказал, что «разговоры, постоянно развиваемые экспертами, можно также считать неофициальными, равно как и неофициальные контакты».
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