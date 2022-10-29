Пашинян: Мы согласны работать на основе представленных Россией принципов

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что Армения согласилась работать на основе представленных Россией принципов и параметров.

«В начале сентября Армения согласилась работать на основе представленных Россией основных принципов и параметров установления международных отношений между Арменией и Азербайджаном. Мы готовы подтвердить это в Сочи», - написал Никол Пашинян в Twitter.

«Мы надеемся, что Россия поддержит свои предложения», - добавил он.

27 октября президент России Владимир Путин сказал, что Россия поддерживает идею заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, «но не собирается ничего навязывать Еревану - выбор варианта решения является делом армянского народа и руководства».

«Так называемый вашингтонский вариант, насколько я понимаю, предусматривает признание суверенитета Азербайджана над Карабахом в целом. Если Армения так считает, то, пожалуйста, мы поддержим любой выбор армянского народа.

Если армянский народ и армянское руководство считают, что Карабах имеет какие-то свои особенности и эти особенности надо учитывать в будущем мирном договоре, такое тоже возможно.

Но, безусловно, нужно договариваться с Азербайджаном. Надо, чтобы эти договоренности были приемлемы и для Азербайджана. Это сложный, тяжелый вопрос. Армения является нашим стратегическим партнером, союзником, и мы, конечно, в значительной степени, имея в виду интересы Азербайджана, будем ориентироваться на предложение самой Армении», - заявил Путин.