В МИД России обсудили «продвижение российских интересов на Южном Кавказе»

Ереван /Медиамакс/. Сегодня под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоялось заседание коллегии МИД РФ на тему «О продвижении российских интересов на Южном Кавказе».

В сообщении МИД России говорится:

«Акцентировано, что ради «нанесения России стратегического поражения» «коллективный Запад» – вслед за Украиной – стремится дестабилизировать ситуацию в других частях постсоветского пространства, включая Южный Кавказ, подорвать отношения союзничества и партнерства, связывающие Россию со странами региона, разрушить действующие механизмы коллективной безопасности и экономического партнерства.

Отмечено, что в отличие от западников, движимых исключительно логикой «игр с нулевой суммой», приоритетом для России всегда было и остается обеспечение стабильности, безопасности и благополучия на Южном Кавказе. Россия будет развивать взаимоуважительное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами региона, с которыми нас объединяют общая многовековая история, географическая близость и тесные людские контакты.

Признано необходимым продолжать добиваться полной реализации комплекса трехсторонних договоренностей между Азербайджаном, Арменией и Россией, включая согласование мирного договора между Баку и Ереваном, разблокирование транспортных коммуникаций в регионе и делимитацию армяно-азербайджанской границы.

Рассмотрены задачи укрепления связанности и самодостаточности региона в интересах решения стоящих перед ним проблем, в первую очередь силами самих регионалов без вмешательства извне. В этом контексте подчеркнуто особое значение использования потенциала Консультативной региональной платформы «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Иран, Россия, Турция). Намечены практические шаги на этом направлении».