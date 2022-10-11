Президент Арцаха прибудет в Ереван - Mediamax.am

1413 просмотров

Президент Арцаха прибудет в Ереван


Фото: Пресс-служба правительства РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. В Ереван прибудет делегация во главе с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном.

«Основной целью визита является обсуждение Пражского заявления от 6 октября, которым Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, в соответствии с которыми они признают территориальную целостность и суверенитет друг друга», - сообщила «Арцахпресс» пресс-секретарь президента Арцаха Лусине Аванесян.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Регион | Октябрь 11, 2022 13:40
Чавушоглу: Есть согласие по 5 пунктам мирного договора

В мире | Октябрь 10, 2022 17:54
Эрдоган считает неизбежным изменение глобального миропорядка

Политика | Октябрь 10, 2022 14:42
На заседании Совета безопасности обсуждены стоящие перед Арменией вызовы
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022