Президент Арцаха прибудет в Ереван

Ереван /Медиамакс/. В Ереван прибудет делегация во главе с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном.

«Основной целью визита является обсуждение Пражского заявления от 6 октября, которым Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, в соответствии с которыми они признают территориальную целостность и суверенитет друг друга», - сообщила «Арцахпресс» пресс-секретарь президента Арцаха Лусине Аванесян.