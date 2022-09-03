Пашинян: Армения продолжит поддерживать Нагорный Карабах

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «все заявления о несуществовании Нагорного Карабаха как территориальной единицы и решении нагорно-карабахской проблемы неуместны, пока не будут окончательно решены вопросы безопасности и защиты прав арцахских армян, и, соответственно, вопрос о статусе Нагорного Карабаха, в отношении которого сопредседательство Минской группы ОБСЕ имеет одобренный международным сообществом и действительный мандат».

В поздравлении по случаю 31-й годовщины провозглашения Республики Арцах он, в частности, отметил:

«Международное сообщество обязано приложить усилия для решения гуманитарных проблем, вызванных 44-дневной войной, и недопущения проведения политики этнических чисток в Нагорном Карабахе.

Армения будет и впредь оказывать поддержку в обеспечении нормальной жизнедеятельности в Нагорном Карабахе, а также в вопросах безопасности и защиты прав человека».