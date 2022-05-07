Представлено общественное требование об отставке Никола Пашиняна

Ереван /Медиамакс/. Депутат от фракции «Айастан» Ишхан Сагателян представил сегодня на площади Франции общественное требование об отставке премьер-министра Никола Пашиняна.

Требование об отставке гласит:

«Никол Пашинян, действующий премьер-министр Армении, сорвав защиту интересов Армении в переговорном процессе по арцахскому конфликту, привел к войне и поражению.

Он признал, что мог бы предотвратить войну и избежать тысяч жертв, однако не сделал этого.

В июне 2021 года он обещал в течение одного-двух месяцев вернуть пленных, однако не сделал этого до сих пор.

В своей предвыборной программе он обещал, что будет проводить политику окончательного уточнения статуса Арцаха посредством полной реализации права на самоопределение. Он настаивал на том, что народ Арцаха не может жить в подчинении Азербайджана, однако, вновь солгав, избрал другой путь. Он обещал быстрый экономический рост, однако пока растут лишь государственный долг, бедность, цены и смертность.

Он не выполнил многих обещаний, последнее из которых имело трагический конец: водитель одного из автомобилей его кортежа средь белого дня насмерть сбил беременную женщину и, как обычно, скрылся.

Исходя из всего вышесказанного, Никол Пашинян нелегитимен, у него нет мандата вести наше государство к новым уступкам и он должен уйти в отставку».

Он также сообщил, что оппозиционные фракции «Честь имею» и «Армения» направились в парламент, чтобы представить данное общественное требование.