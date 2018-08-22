В речи Пашиняна прозвучали опасные месседжи, заявил Баблоян

Ереван/Медиамакс/. Председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян, коснувшись выступления премьер-министра Никола Пашиняна на митинге 17 августа, заявил, что глубоко обеспокоен сложившейся в стране ситуацией.

Политика | 2018-08-17 22:05:35 Пашинян: больше людей приезжают в Армению, чем уезжают из нее

«Общественно-политическая жизнь, конституционно-правовые отношения органов государственной власти и общественная солидарность находятся под угрозой. Я наблюдаю опасные тенденции по разделению общества на противоборствующие группы сторонников революции и контрреволюции с проявлением нетерпимости.

Вместе с тем, запугивание судей и угрозы Службой национальной безопасности в адрес инакомыслящих не только являются давлением на судебную систему, но и на любого человека, придерживающегося противоположного мнения в стране.

В речи премьер-министра Пашиняна на митинге прозвучали опасные для конституционного порядка и государственных устоев месседжи, которые напрямую противоречат принятым Арменией международным обязательствам по строительству правового и демократического государства»,- говорится в заявлении председателя Национального собрания.

Ара Баблоян сообщил, что планирует встретиться с президентом, премьер-министром, омбудсменом, представителями Высшего судебного совета и международных дипломатических миссий для обсуждения создавшейся ситуации.