Пашинян: больше людей приезжают в Армению, чем уезжают из нее

Ереван/Медиамакс/. Сегодня на митинге на Площади Республики премьер-министр Армении Никол Пашинян подвел итоги 100 дней деятельности правительства.

Медиамакс выделил наиболее примечательные отрывки из его выступления.



Мы вступили в период экономический побед



За первый постреволюционный месяц в июне показатель экономической активности составил 9,6%, а показатель экономической активности за год – 8,9%, следовательно, есть все основания утверждать, что показатель экономической активности Армении продолжит расти.



После моего избрания на пост премьер-министра самым важным достижением является то, что больше людей приезжают в Армению, чем уезжают из нее. Это можно считать первым и очень важным этапом предотвращения эмиграции.



В этом году с 10 мая по 14 августа в Армению прибыло на 29 986 больше человек, чем уехало. В тот же период за прошлый год число уезжающих превысило число прибывающих приблизительно на 6000 человек.



За последние три месяца по сравнению с тем же периодом прошлого года в Армению прибыло на 34 000 больше иностранцев. Это, по сути, означает рост инвестиционной и туристической заинтересованности.



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