Пашинян: больше людей приезжают в Армению, чем уезжают из нее

Ереван/Медиамакс/. Сегодня на митинге на Площади Республики премьер-министр Армении Никол Пашинян подвел итоги 100 дней деятельности правительства.
Медиамакс выделил наиболее примечательные отрывки из его выступления.
Мы вступили в период экономический побед
За первый постреволюционный месяц в июне показатель экономической активности составил 9,6%, а показатель экономической активности за год – 8,9%, следовательно, есть все основания утверждать, что показатель экономической активности Армении продолжит расти.
После моего избрания на пост премьер-министра самым важным достижением является то, что больше людей приезжают в Армению, чем уезжают из нее. Это можно считать первым и очень важным этапом предотвращения эмиграции.
В этом году с 10 мая по 14 августа в Армению прибыло на 29 986 больше человек, чем уехало. В тот же период за прошлый год число уезжающих превысило число прибывающих приблизительно на 6000 человек.
За последние три месяца по сравнению с тем же периодом прошлого года в Армению прибыло на 34 000 больше иностранцев. Это, по сути, означает рост инвестиционной и туристической заинтересованности.
Фото: Photolure
В Ереване и во многих других городах Армении цены на недвижимость выросли на 20%. Это означает, что наши соотечественники приезжают не только как туристы, но и покупают квартиры.
Сегодня официально заявляю, что по сравнению с выведенными из страны средствами в Армению поступило на 116 млрд драмов больше денег, а в банках Армении кредиты увеличились на 116 млрд драмов – около 250 млн долларов.
За последние три месяца кредитный портфель армянских банков вырос на 99 млн драмов.
По данным на 1 августа из Армении было экспортировано столько фруктов и овощей, сколько за последний весь год вместе взятый.
За последние три месяца налоговые органы по сравнению с тем же периодом прошлого года собрали на 28,8 млрд драмов больше, при этом число переплат снизилось на 26 млрд драмов.
В общей сложности, эти цифры означают одно: мы вступили в новый период экономических побед в Армении.
Равные экономические возможности
В экономической системе у нас будут серьезнейшие успехи. Мы хотим изменить имеющуюся модель.
Фото: Photolure
У всех граждан Армении будут одинаковые возможности и свободы для того, чтобы заниматься экономической деятельностью.
Мы упразднили экономические монополии, и все свободны в ведении бизнеса. Правительство сделает все от себя зависящее, чтобы эта возможность была прикладной.
Урегулирование нагорно-карабахского конфликта
Я еще не вел переговоры по вопросу Нагорного Карабаха. От имени Арцаха переговоры должна вести Республика Арцах, а я веду переговоры от имени Армении.
Но мы также не хотим войны, мы действительно готовы к мирным переговорам, но тот, кто пытается бросить на меня тень сомнения, не понимает, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта не за правительством, а за народом.
Если в результате переговорного процесса будет вариант урегулирования, который можно обсудить, я приду и встану здесь, со всеми подробностями представлю, и вы решите – идем ли мы на этот шаг или нет.
Армяно-российские связи улучшатся
Смешна та оценка, согласно которой армяно-российские отношения находятся на низком уровне. Я дважды провел встречу с президентом России Владимиром Путиным и трижды провел телефонную беседу.
Могу однозначно заявить, что армяно-российские отношения не только в хорошем состоянии, но и со временем станут все лучше и лучше.
Фото: Photolure
Мы говорили, что во внешней политике не будет реверансов, и одна из целей заключается в углублении армяно-российских отношений.
В скором времени мы сообщим об армяно-российском гуманитарном проекте. Это будет беспрецедентное сотрудничество, и проект послужит конкретным доказательством, что мы движемся по пути поднятия наших отношений на новый уровень.
В Конституцию будут внесены изменения
В Армении до мая должны пройти внеочередные парламентские выборы. В соответствии с действующей Конституцией я как премьер-министр должен подать в отставку и парламент должен два раза подряд не избрать нового премьера, после чего пройдут внеочередные парламентские выборы.
Сейчас они думают, позволим им, пусть подадут в отставку, а после быстро, тайком изберем нового премьера. Но поскольку они не понимают, что творится в Армении, мы проведем конституционные реформы, смысл которых будет в следующем: внеочередные парламентские выборы могут пройти не только в условиях отставки премьер-министра, но и парламент сам может принять решение о самороспуске.
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