Лавров: «Происходящее в Армении не может нас не беспокоить»

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал сегодня события в Армении.

«Когда в Армении был политический кризис в мае этого года, мы с большим удовлетворением отмечали, что в итоге решение этого кризиса было найдено на основе компромисса с участием всех ведущих партий. Надеялись, что, опираясь на такой результат, все политические силы, прежде всего, новые власти Армении, будут и далее продвигать объединительные подходы, укреплять национальное согласие», - говорится в ответе Лаврова, опубликованном на сайте МИД России.



«Но события последних дней явно нарушают такой позитивный настрой, идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства Армении о том, что у него нет намерений организовывать преследования своих предшественников по политическим мотивам.



Россия как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности армянского государства. Поэтому происходящее там не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения. За последние дни мы несколько раз доводили наши озабоченности до армянского руководства. Рассчитываем, что ситуация все-таки пойдет по конструктивному пути», - заявил российский министр.