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Пашинян провел первое заседание Совета безопасности


Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Под руководством премьер-министра Никола Пашиняна сегодня состоялось первое заседание Совета безопасности Армении.

«Вы знаете, что после 6 апреля функции Совета безопасности стали более конкретными и, согласно 2-й части 155-й статьи Конституции, основные направления оборонной политики устанавливает Совет безопасности. Сегодняшнее наше заседание имеет цель обсудить находящиеся в данных рамках вопросы и дальнейшие планы»,- заявил Никол Пашинян.

Обсуждались вопросы, касающиеся плана развития Вооруженных сил Армении, государственной программы развития вооружения и военной техники и повышения эффективности боевого дежурства ВС.

Министр обороны Давид Тоноян доложил о внедрении более эффективных форм и методов организации активной обороны.

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