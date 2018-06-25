Пашинян провел первое заседание Совета безопасности

Ереван /Медиамакс/. Под руководством премьер-министра Никола Пашиняна сегодня состоялось первое заседание Совета безопасности Армении.

«Вы знаете, что после 6 апреля функции Совета безопасности стали более конкретными и, согласно 2-й части 155-й статьи Конституции, основные направления оборонной политики устанавливает Совет безопасности. Сегодняшнее наше заседание имеет цель обсудить находящиеся в данных рамках вопросы и дальнейшие планы»,- заявил Никол Пашинян.



Обсуждались вопросы, касающиеся плана развития Вооруженных сил Армении, государственной программы развития вооружения и военной техники и повышения эффективности боевого дежурства ВС.



Министр обороны Давид Тоноян доложил о внедрении более эффективных форм и методов организации активной обороны.