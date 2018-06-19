Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян считает, что «суверенная и процветающая Армения означает сильную Россию и наоборот».

«С точки зрения глобальных интересов новое руководство армянского государства придерживается не только линии сохранения стратегических отношений с Россией, но и придания этим связям новых политических, экономических, социальных и культурных импульсов. Я убежден, что взаимоотношения между обеими сторонами имеют огромный потенциал, который мы обязаны раскрыть во благо наших стран и наций», - пишет Армен Григорян в статье, опубликованной на сайте Gazeta.ru.



При этом, заметил он, «сложно найти в мире стратегические союзы без проблем, ошибок и недопонимания».



«Армянское общество крайне болезненно воспринимает тот факт, что партнеры и союзники Армении по ОДКБ и ЕАЭС не выработали единой стратегической позиции по наиболее чувствительным вопросам. Недопустимо, чтобы мы и наши партнеры по блоку игнорировали территориальные претензии со стороны других государств, ведь подобная риторика также может восприниматься как акт агрессии. Однако я верю, что в политике прагматизм и моральность должны быть взаимозависимы и взаимодополняемы. Разве стратегический союз не означает наличие добавленной политической стоимости в виде взаимного признания особых статусов друг для друга? Безусловно, наши отношения должны иметь моральное начало, особенно в политической плоскости», - заявил Армен Григорян.



«Мы должны признать, что народы не мыслят холодными расчетливыми категориями. Они апеллируют к моральности и справедливости. Армянская нация видит в данной ситуации только одну картину - союзники дают нашему неприятелю инструмент, который используется исключительно в агрессивных целях. Конечно, мы должны обсудить этот вопрос на самом высоком уровне и найти решения, исходящие из обоюдных интересов наших стран. Концепция этих решений достаточно проста: суверенная и процветающая Армения означает сильную Россию и наоборот», - подчеркнул секретарь Совета национальной безопасности Армении.



«Многовекторная политика, конечно, является велением и духом времени. Это вовсе не означает, что она имеет приставку «анти». Пройдя сквозь тысячелетние испытания и препятствия, Армения и армянский народ не могут позволить себе быть антироссийскими, антиевропейскими, антииранскими или антиамериканскими. Мы всегда были сторонниками формулы «и-и», что было практически реализовано, когда Армения, будучи членом ЕАЭС, подписала политическое соглашение с ЕС. В рамках этой направленности у армяно-российских отношений большое будущее, так как мы более других заинтересованы в обеспечении мира и стабильности в регионе, где геополитическую роль России сложно переоценить», - заключил Армен Григорян.