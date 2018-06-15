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Госкомитет по градостроительству возглавит Аветик Элоян


Аветик Элоян
Аветик Элоян

Фото: Из линного архива


Ереван /Медиамакс/. Государстввенный комитет по градостроительству при правительстве Армении возглавит Аветик Элоян.

Это решение было принято сегодня на заседании правительства.

В январе 2016 года в эксклюзивном интервью Медиамакс Аветик Элоян говорил, что «архитектура должна быть современной, и наше стремление копировать старое поражает».

Аветик Элоян родился в 1975 году в Ереване.

В 1992-1998гг. учился на факультете архитектуры и градостроительства Ереванского архитектурно-строительного института.

В 1997 году в рамках программы «Проект реконструкции исторического центра Марселя» прошел стажировку во Франции.

В 1998 году прошел переквалификацию в Индии, в Институте управления расселением в Нью-Дели, изучая проблемы управления градостроительством.

В 1998-2000гг. учился в Московском научно-исследовательском институте градостроительства.

В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию в Ереванском государственном университете архитектуры и строительства, получив научную степень кандидата архитектурных наук.

В 2016 году получил от Палаты архитекторов Калифорнии лицензию на архитектурное и градостроительное проектирование.

С 2017 года является членом Американского института архитекторов.

В 2001-2002гг. работал архитектором в «Архитектурной мастерской Погосян Грач», а в 2002-2006гг.  – архитектором в мастерской «Рок Кайвано аркитектс» в городе Бар Харбор.

В 2006-2008гг. работал архитектором в Чикаго, в проектировочной мастерской «Пападжонс-Хаймс партнерс».

В 2008-2012гг. работал руководителем проектов архитектурной мастерской «Макдональд аркитектс» в Сан-Франциско.

В 2012-2018гг. в США основал и управлял архитектурной мастерской «Элоян аркитектс».

Аветик Элоян спроектировал ряд зданий в Лос-Анджелесе, Чикаго, Сан-Франциско, Москве и т.д. Наиболее значимыми строениями являются подступы к мосту «Сан-Франциско Бей бридж» (San Francisco Bay Bridge), мост «Портланд Милуоки» (Portland Milwaukie Light Rail Bridge), многоэтажный жилой дом «Альта Кей» в Чикаго.

Женат, имеет троих детей.

Прежний глава Государственного комитета по градостроительству Нарек Саргсян подал в отставку 8 июня.

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