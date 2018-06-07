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Самвел Карапетян не намерен создавать политическую партию в Армении


Самвел Карапетян
Самвел Карапетян

Фото: «Ташир»


Ереван /Медиамакс/. Пресс-служба группы компаний «Ташир» опровергла сегодня сообщения о том, что ее президент Самвел Карапетян намерен создать политическую партию в Армении.

«Муссирующиеся в прессе слухи о том, что президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян создает политическую партию в преддверии досрочных выборов в парламент Армении не соответствуют действительности и не имеют под собой реальных оснований. У господина Карапетяна нет политических намерений в Армении, он продолжает вести бизнес в стране, а также реализовывать целый ряд благотворительных проектов в области культуры, образования, спорта и других», - говорится в сообщении ГК «Ташир».

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