Самвел Карапетян не намерен создавать политическую партию в Армении

Ереван /Медиамакс/. Пресс-служба группы компаний «Ташир» опровергла сегодня сообщения о том, что ее президент Самвел Карапетян намерен создать политическую партию в Армении.

«Муссирующиеся в прессе слухи о том, что президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян создает политическую партию в преддверии досрочных выборов в парламент Армении не соответствуют действительности и не имеют под собой реальных оснований. У господина Карапетяна нет политических намерений в Армении, он продолжает вести бизнес в стране, а также реализовывать целый ряд благотворительных проектов в области культуры, образования, спорта и других», - говорится в сообщении ГК «Ташир».