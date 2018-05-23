Пашинян требует прекратить все акции

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня вновь призвал прекратить все акции гражданского неповиновения.

«Мне непонятно, что есть граждане, которые должным образом не реагируют на мой призыв прекратить все акции гражданского неповиновения и работать с правительством над решением существующих проблем»,- написал на своей странице в Facebook Никол Пашинян.

Глава правительства «просит, призывает и требует прекратить все без исключения акции гражданского неповиновения и работать с правительством для обсуждения и решения всех волнующих вопросов».

«Проведение акций гражданского неповиновения против правительства, пользующегося доверием народа, означает проведение акций гражданского неповиновения против самих себя или осуществление саботажа»,- заявил премьер.