Пашинян требует прекратить все акции

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня вновь призвал прекратить все акции гражданского неповиновения.
«Мне непонятно, что есть граждане, которые должным образом не реагируют на мой призыв прекратить все акции гражданского неповиновения и работать с правительством над решением существующих проблем»,- написал на своей странице в Facebook Никол Пашинян.
Глава правительства «просит, призывает и требует прекратить все без исключения акции гражданского неповиновения и работать с правительством для обсуждения и решения всех волнующих вопросов».
«Проведение акций гражданского неповиновения против правительства, пользующегося доверием народа, означает проведение акций гражданского неповиновения против самих себя или осуществление саботажа»,- заявил премьер.
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