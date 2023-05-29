В Арцахе требования Алиева назвали незаконными

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента Арцаха Лусине Аванесян заявила сегодня, что президент Азербайджана прекрасно осознает, что «главным источником арцахской субъектности являются государственные институты - президент и Национальное собрание страны».
Она сказала об этом в беседе с агентством Арцахпресс, комментируя заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева от 28 мая о том, что в Арцахе должна быть ликвидирована государственная система.
«На этот раз президент Азербайджана добавил также незаконные требования к избранным властям народа Арцаха. Предъявляя такие требования, он фактически признает легитимность и важность этих институтов.
Президент и парламент обладают первичным мандатом народа Арцаха, избраны на основе демократических принципов и Конституции.
Параллельно с активными международными усилиями, направленными на обеспечение долгосрочного мира на Южном Кавказе, очередные угрозы президента Азербайджана народу и государственности Арцаха направлены на срыв перспективы эффективности этих усилий»,- сказала Лусине Аванесян.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.