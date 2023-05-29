В Арцахе требования Алиева назвали незаконными

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента Арцаха Лусине Аванесян заявила сегодня, что президент Азербайджана прекрасно осознает, что «главным источником арцахской субъектности являются государственные институты - президент и Национальное собрание страны».

Она сказала об этом в беседе с агентством Арцахпресс, комментируя заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева от 28 мая о том, что в Арцахе должна быть ликвидирована государственная система.

«На этот раз президент Азербайджана добавил также незаконные требования к избранным властям народа Арцаха. Предъявляя такие требования, он фактически признает легитимность и важность этих институтов.

Президент и парламент обладают первичным мандатом народа Арцаха, избраны на основе демократических принципов и Конституции.

Параллельно с активными международными усилиями, направленными на обеспечение долгосрочного мира на Южном Кавказе, очередные угрозы президента Азербайджана народу и государственности Арцаха направлены на срыв перспективы эффективности этих усилий»,- сказала Лусине Аванесян.