Мирзоян: «Армения никогда не будет участвовать в переговорах по новому урегулированию Лачина»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, что «Армения никогда не участвовала и не собирается участвовать в переговорах по новому урегулированию Лачинского коридора».

Он сказал об этом во время совместной с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна пресс-конференции в Ереване.

«По Лачину есть соглашение и оно отражено в трехстороннем заявлении от 9 ноября», - сказал Мирзоян. По его словам, то, что Азербайджан делал и продолжает делать в Лачине, абсолютно незаконно.

Все остальное, что касается прав и безопасности народа Нагорного Карабаха, может обсуждаться в международно видимом и прозрачном формате Степанакерт-Баку»,- сказал министр.