Мирзоян: «Армения никогда не будет участвовать в переговорах по новому урегулированию Лачина» - Mediamax.am

846 просмотров

Мирзоян: «Армения никогда не будет участвовать в переговорах по новому урегулированию Лачина»


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, что «Армения никогда не участвовала и не собирается участвовать в переговорах по новому урегулированию Лачинского коридора».

Он сказал об этом во время совместной с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна пресс-конференции в Ереване.

 

«По Лачину есть соглашение и оно отражено в трехстороннем заявлении от 9 ноября», - сказал Мирзоян. По его словам, то, что Азербайджан делал и продолжает делать в Лачине, абсолютно незаконно.

 

Все остальное, что касается прав и безопасности народа Нагорного Карабаха, может обсуждаться в международно видимом и прозрачном формате Степанакерт-Баку»,- сказал министр.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Апрель 28, 2023 16:52
Азербайджанские «экологи» прекратили акцию в Лачинском коридоре

Нагорный Карабах | Апрель 28, 2023 15:53
Мирзоян: «Армения никогда не будет участвовать в переговорах по новому урегулированию Лачина»

Армия и Полиция | Апрель 28, 2023 14:25
Папикян и Ленцов обсудили ситуацию в Лачинском коридоре
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023