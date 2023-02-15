Армен Григорян: «В мирном договоре Нагорный Карабах упоминается»

Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил сегодня, что «в обсуждаемом в настоящее время мирном договоре есть упоминание о Нагорном Карабахе, однако это еще не окончательный вариант, ведутся переговоры».

«Армянская сторона получила от Азербайджана ответы на свои предложения по мирному договору и работает над ними. В ближайшее время, думаю, текст будет готов, и мы передадим его азербайджанской стороне», - сказал журналистам Армен Григорян.

Он отметил, что Армения выступает за проведение переговоров между Степанакертом и Баку в рамках видимого на международном уровне механизма.

«Армения работает со своими международными партнерами над созданием этого механизма. Подход Армении по-прежнему заключается в том, что переговоры между Степанакертом и Баку должны касаться безопасности и прав армян, проживающих в Нагорном Карабахе. Также необходимо понять, каковы механизмы, гарантирующие безопасность и права»,- сказал секретарь Совбеза.

Говоря о наблюдательной миссии ЕС, которая будет размещена на границе Армении с Азербайджаном, Армен Григорян сказал:

«Запад нам ничего не навязывал. В мае и ноябре 2021г. и в сентябре 2022г. были совершены нападения на суверенную территорию Армении, произошла оккупация территории, и опасность повторения этого сохраняется.

Для нейтрализации угрозы необходимо создание определенных международных гарантий, над чем мы и работаем. Учитывая, что существующие гарантии безопасности не работают, Армения пригласила гражданскую миссию Европейского Союза для создания некоторых гарантий безопасности.

Мы регулярно обсуждаем существующие проблемы с нашими московскими коллегами. Мы представляем подходы армянской стороны, объясняя, почему мы пошли на эти шаги»,- сказал он.