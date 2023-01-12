Варданян: Азербайджан стремится изгнать армян из Арцаха

Ереван /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха Рубен Варданян заявил сегодня, что Азербайджан препятствует энергоснабжению из Армении в Арцах.

«Ситуация сложная. У нас множество проблем, связанных как с продовольствием, так и с медикаментами. В последние два дня обострилась и проблема с электроэнергией. Азербайджан не только не разрешает привозить продукты питания и лекарства, но и препятствует выезду специалистов на место аварии для восстановления подачи электроэнергии», - отметил госминистр.

Рубен Варданян сказал, что политика Азербайджана ясна: путем давления добиться изгнания армян из Арцаха.

«Но мы боремся за право жить на своей родине, на своей земле. Очень воодушевляет, что наш народ принимает этот подход», - заявио он на заседании оперативного штаба.