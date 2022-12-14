МИД Азербайджана: дорогу закрыли российские миротворцы - Mediamax.am

1123 просмотров

МИД Азербайджана: дорогу закрыли российские миротворцы


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что «Лачинская дорога была закрыта не азербайджанскими протестующими, а миротворческим контингентом Российской Федерации, который временно дислоцируется на территории Азербайджанской Республики».

«Азербайджанская сторона готова удовлетворить гуманитарные потребности всех жителей армянского происхождения, проживающих на наших территориях, и претензии армянской стороны не имеют под собой никаких оснований», - говорится в заявлении МИД, которое цитируют азербайджанские СМИ.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Декабрь 14, 2022 16:17
В Арцахе вводятся ограничения, предусмотренные военным положением

Нагорный Карабах | Декабрь 14, 2022 14:08
Азербайджан направляет в Лачинский коридор свежие силы «активистов»

Нагорный Карабах | Декабрь 14, 2022 14:07
Артак Бегларян проводит сидячую забастовку перед офисом ООН в Ереване
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022