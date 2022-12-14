МИД Азербайджана: дорогу закрыли российские миротворцы

Ереван /Медиамакс/. Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что «Лачинская дорога была закрыта не азербайджанскими протестующими, а миротворческим контингентом Российской Федерации, который временно дислоцируется на территории Азербайджанской Республики».
«Азербайджанская сторона готова удовлетворить гуманитарные потребности всех жителей армянского происхождения, проживающих на наших территориях, и претензии армянской стороны не имеют под собой никаких оснований», - говорится в заявлении МИД, которое цитируют азербайджанские СМИ.
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