МИД Азербайджана: дорогу закрыли российские миротворцы

Ереван /Медиамакс/. Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что «Лачинская дорога была закрыта не азербайджанскими протестующими, а миротворческим контингентом Российской Федерации, который временно дислоцируется на территории Азербайджанской Республики».

«Азербайджанская сторона готова удовлетворить гуманитарные потребности всех жителей армянского происхождения, проживающих на наших территориях, и претензии армянской стороны не имеют под собой никаких оснований», - говорится в заявлении МИД, которое цитируют азербайджанские СМИ.