Ален Симонян встретится с председателем Милли Меджлиса Азербайджана

Ереван /Медиамакс/. Делегация, возглавляемая спикером парламента Армении Аленом Симоняном, с 15-го по 18-е мая будет находиться в Женеве с рабочим визитом.
Как сказано в сообщении парламента, 16 мая запланирована встреча Алена Симоняна с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.
Он примет участие в заседании подготовительного комитета 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве.
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