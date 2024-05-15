Ален Симонян встретится с председателем Милли Меджлиса Азербайджана - Mediamax.am

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Ален Симонян встретится с председателем Милли Меджлиса Азербайджана


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Ереван /Медиамакс/. Делегация, возглавляемая спикером парламента Армении Аленом Симоняном, с 15-го по 18-е мая будет находиться в Женеве с рабочим визитом.

Как сказано в сообщении парламента, 16 мая запланирована встреча Алена Симоняна с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

 

Он примет участие в заседании подготовительного комитета 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве.

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