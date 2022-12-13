МИД Армении заявил о риске «масштабной гуманитарной катастрофы»

Ереван /Медиамакс/. Министерство иностранных дел Армении заявило сегодня, что действия Азербайджана могут привести к масштабной гуманитарной катастрофе.

Приводим заявление полностью:

«Блокирование Лачинского коридора является практическим выражением многих сигналов о том, что Азербайджан продолжает политику геноцида против армян Нагорного Карабаха. Периодические нарушения режима прекращения огня и провокации со стороны азербайджанских ВС на линии соприкосновения НК делают экзистенциальную угрозу в отношении армян в Нагорном Карабахе более предметной.

Подчеркиваем, что неукоснительное выполнение международных обязательств, взятых на себя в том числе трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, отказ от применения силы или угрозы применения силы, строгое соблюдение режима прекращения огня, бесперебойное передвижение в Лачинском коридоре под контролем российских миротворцев являются ключевыми условиями для политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта, установления долгосрочного мира и стабильности в регионе, мирного сосуществования народов.

Мы обращаем неотложное внимание всего международного сообщества, в том числе Совета Безопасности ООН, стран-сопредседателей и членов МГ ОБСЕ, на то, что действия Азербайджана могут привести к масштабной гуманитарной катастрофе. Подчеркиваем необходимость задействования или возобновления международных механизмов для обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха и с этой целью в ближайшее время начнем консультации с международными партнерами».