США готовы и дальше поддерживать урегулирование нагорно-карабахского конфликта - Mediamax.am

426 просмотров

США готовы и дальше поддерживать урегулирование нагорно-карабахского конфликта


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня на встрече с послом США в Армении Линн Трейси «подчеркнул важность четкой позиции США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, способствующей региональной стабильности».

По сообщению пресс-службы правительства, Никол Пашинян отметил, что официальный Ереван руководствуется мирной повесткой и высоко ценит постоянную поддержку международных партнеров в этом процессе, в том числе - США.

 

Линн Трейси подтвердила готовность США и впредь поддерживать демократические реформы в стране, урегулирование нагорно-карабахского конфликта и установление региональной стабильности.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Май 26, 2022 16:46
Путин: «Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене»

Армия и Полиция | Май 26, 2022 14:01
Азербайджан вернул армянского солдата, перешедшего границу

Нагорный Карабах | Май 26, 2022 13:48
США готовы и дальше поддерживать урегулирование нагорно-карабахского конфликта
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022