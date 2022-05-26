США готовы и дальше поддерживать урегулирование нагорно-карабахского конфликта

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня на встрече с послом США в Армении Линн Трейси «подчеркнул важность четкой позиции США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, способствующей региональной стабильности».

По сообщению пресс-службы правительства, Никол Пашинян отметил, что официальный Ереван руководствуется мирной повесткой и высоко ценит постоянную поддержку международных партнеров в этом процессе, в том числе - США.

Линн Трейси подтвердила готовность США и впредь поддерживать демократические реформы в стране, урегулирование нагорно-карабахского конфликта и установление региональной стабильности.