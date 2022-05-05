Пашинян: Никакого проекта или черновика по Карабаху на данный момент на столе нет

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на сегодняшнем заседании правительства представил подробности своего визита в Россию 19-20 апреля, подчеркнув его эффективность.

Внешняя политика | 2022-04-19 22:15:03 Пашинян и Путин подписали совместное заявление из 30 пунктов

Он отметил, что в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным была достигнута важная договоренность о принципах открытия региональных коммуникаций, отметив идентичность подходов Армении и России.

«Мы можем зафиксировать общие позиции практически со всеми нашими международными партнерами по этому вопросу. На этом фоне хотел бы еще раз подтвердить готовность Армении начать строительство железных и автомобильных дорог, соединяющих Восток и Запад по территории Армении. Надеюсь, что трехсторонняя рабочая группа по этому вопросу в ближайшее время сможет разработать и согласовать необходимые документы для запуска процесса»,- сказал Пашинян.

По его словам, следующим итогом переговоров стал акцент на важность международного мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ в контексте урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Если зафиксировать, что российский, французский и американский сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетили Армению накануне визита в Москву, то можно сказать, что оценки о роспуске сопредседательства Минской группы ОБСЕ необоснованны. Мы ясно видим, что все страны-сопредседатели остаются приверженными своему мандату по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, несмотря на то, что события на Украине создали трудности для совместной работы сопредседателей. Однако тот факт, что даже в этих условиях сопредседатели действуют, посещают регион и фиксируют свою приверженность поддержке урегулирования нагорно-карабахского конфликта на политическом уровне, дает ощутимую основу для оптимизма»,- сказал Пашинян.

На этом фоне он подчеркнул вопрос обеспечения безопасности Нагорного Карабаха, ключевой составляющей которой является бесперебойная и беспрепятственная работа Лачинского коридора. «В этой связи вклад российских миротворческих сил неоспорим. С другой стороны, в ряде случаев мы видим необходимость повышения эффективности миротворческой миссии».

Никол Пашинян заявил, что после 9 ноября 2020 года перед каждым его визитом за границу ходят слухи, что он собирается подписать документ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, по которому Арцах должен быть передан Азербайджану. «За этот период не было и нет ни одного проекта или черновика карабахского урегулирования, который находился бы на столе или был введен в обращение. Я исключаю существование подобного документа, который будет подписан без широкого общественного обсуждения, в том числе со всеми слоями арцахского общества - это железная гарантия того, что судьба Арцаха не может решаться за спиной народа.

В этой связи пессимисты приводят в пример трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, которое было подписано без широкого общественного обсуждения. Это странное сравнение, ведь в условиях войны решение о спасении жизни тысяч арцахцев, 25 тысяч солдат приходилось принимать в течении часов, а иногда и минут. Вся наша политика и шаги направлены на то, чтобы нам не пришлось принимать решения в таких условиях».

Он отметил, что на данный момент общественности известно содержание всех бумаг, являющихся предметом армяно-азербайджанских переговоров - это 5 пунктов, переданных Азербайджаном Армении, и реакция Армении на них.