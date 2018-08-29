Депутаты Европарламента готовы поддержать Арцах

Ереван /Медиамакс/. Делегация во главе с депутатом Европарламента Мартином Зонеборном провела сегодня ряд встреч в Арцахе.

На встрече с председателем Национального собрания Ашотом Гуляном Мартин Зонеборн отметил, что они являются сторонниками права самоопределения народов и в этом вопросе готовы поддержать народ Арцаха.



По словам Ашота Гуляна, такого рода визиты позволят пополнить ряды друзей Арцаха в Германии и Европе, а также создадут новые возможности, чтобы международное сообщество было более информированным и составило верное представление об Арцахе.



Он подчеркнул необходимость перехода на институциональные отношения с европейскими структурами.



На встрече с министром иностранных дел Арцаха Масисом Маиляном депутаты Европарламента обсудили ряд вопросов дальнейшего укрепления демократических институтов.