Исполнительный вице-президент Еврокомиссии посетит Армению - Mediamax.am

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Исполнительный вице-президент Еврокомиссии посетит Армению


Фото: https://www.courthousenews.com/


Ереван /Медиамакс/. Исполнительный вице-президент Европейской комиссии и комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис примет участие в ежегодном собрании Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и бизнес-форуме в Ереване, представляя Европейский Союз.

В рамках своей миссии Исполнительный вице-президент Домбровскис примет участие в панельной дискуссии на тему «Критическое сырье», а также будет присутствовать при подписании Меморандума о взаимопонимании между ЕБРР и Казахстаном, который является частью реализации «Дорожной карты ЕС-Казахстан по важнейшему сырью», и направлен на устойчивое развитие горнодобывающей промышленности. Он также примет участие в пленарном заседании Совета управляющих ЕБРР.

 

Валдис Домбровскис встретится с высокопоставленными чиновниками правительства Армении, президентом Ваагном Хачатуряном, премьер-министром Николом Пашиняном, а также вице-премьерами Мгером Григоряном и Тиграном Хачатряном.

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