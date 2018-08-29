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Мониторинг ОБСЕ на Омарском перевале прошел в соответствии с намеченным графиком



Ереван/Медиамакс/. Миссия ОБСЕ провела сегодня плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, на Омарском перевале.

В МИД Арцаха отметили, что мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.

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