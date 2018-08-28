Пашинян и Саакян обсудили ситуацию на границе

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Арцаха Бако Саакян 26 августа провели обсуждение в министерстве обороны Арцаха.
Как сообщает пресс-служба президента Арцаха, обсуждались вопросы, касающиеся последовательного повышения обороноспособности Армии обороны, военного сотрудничества между Арцахом и Арменией и ситуации на границах.
Во встрече приняли участие министр обороны Армении Давид Тоноян, начальник генштаба ВС Армении Артак Давтян, министр обороны Арцаха Левон Мнацаканян.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.