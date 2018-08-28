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Пашинян и Саакян обсудили ситуацию на границе



Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Арцаха Бако Саакян 26 августа провели обсуждение в министерстве обороны Арцаха.

Как сообщает пресс-служба президента Арцаха, обсуждались вопросы, касающиеся последовательного повышения обороноспособности Армии обороны, военного сотрудничества между Арцахом и Арменией и ситуации на границах.

 

Во встрече приняли участие министр обороны Армении  Давид Тоноян, начальник генштаба ВС Армении Артак Давтян, министр обороны Арцаха Левон Мнацаканян.

 

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