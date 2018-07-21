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Россия не допустит новой войны, убежден Пашинян


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал сегодня, что «у России есть возможность не допустить новых военных действий в зоне карабахского конфликта».

«Я не верю, что Россия может не использовать эту возможность и свое влияние и не удержать Азербайджан от провокации», - сказал глава правительства на пресс-конференции в Ереване.

Комментируя ситуацию на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана и на армяно-азербайджанской границе, Никол Пашинян заметил, что «уровень военно-политической напряженности остается высоким».

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