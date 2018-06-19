Противник сбил БПЛА Армии обороны НКР

Ереван /Медиамакс/. Сегодня утром на юго-восточном направлении линии соприкосновения арцахо-азербайджанских войск во время реализации приграничного мониторинга противником был сбит беспилотный летательный аппарат Армии обороны.
«Несмотря на то обстоятельство, что азербайджанская сторона пытается такими действиями препятствовать полетам важного оборонительного значения, тем не менее, командование Вооруженных сил Арцаха решительно настроено продолжать естественный процесс воздушного мониторинга и, одновременно, как и ранее, ответными действиями сдерживать активность противника в воздухе и на суше»,- говорится в сообщении Армии обороны Арцаха.
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