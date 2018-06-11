907 просмотров

Мнацаканян представил шаги Баку коллегам по ОДКБ


Фото: Пресс-служба МИД РА

Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван/Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян сегодня в Алматы принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По сообщению МИД Армении, Зограб Мнацаканян представил на заседании приоритеты Армении в организации, оценки и подходы к региональным и международным вызовам. 

 

Глава МИД Армении сообщил коллегам, что в результате действий азербайджанской стороны 10 июня  был убит военнослужащий Армии обороны Арцаха. 

 

МИД Армении: Убийство военнослужащего – очередная провокация Баку

 

Представив шаги Баку на всей линии соприкосновения, Зограб Мнацаканян назвал их «недопустимыыми и безответственными»,  направленными на обострение ситуации и ставящими под сомнение приверженность Азербайджана мирному переговорному процессу. 

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Политика | Июнь 11, 2018 14:37
Агван Овсепян представил заявление об отставке

Нагорный Карабах | Июнь 11, 2018 12:34
Мнацаканян представил шаги Баку коллегам по ОДКБ

Нагорный Карабах | Июнь 11, 2018 11:41
МИД Армении: Убийство военнослужащего – очередная провокация Баку
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018, Subscribe