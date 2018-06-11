Мнацаканян представил шаги Баку коллегам по ОДКБ

Ереван/Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян сегодня в Алматы принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По сообщению МИД Армении, Зограб Мнацаканян представил на заседании приоритеты Армении в организации, оценки и подходы к региональным и международным вызовам.

Глава МИД Армении сообщил коллегам, что в результате действий азербайджанской стороны 10 июня был убит военнослужащий Армии обороны Арцаха.

Нагорный Карабах | 2018-06-11 11:41:27 МИД Армении: Убийство военнослужащего – очередная провокация Баку

Представив шаги Баку на всей линии соприкосновения, Зограб Мнацаканян назвал их «недопустимыыми и безответственными», направленными на обострение ситуации и ставящими под сомнение приверженность Азербайджана мирному переговорному процессу.