Лавров: Вопрос возвращения Степанакерта за стол переговоров должны решать стороны

Ереван/Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лаврор заявил сегодня, что вопрос участия Нагорного Карабаха в переговорах по урегулированию должны решать стороны конфликта.

Об этом российский министра заявил сегодня в Москве на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.

«Если стороны на каком-либо этапе договорятся, что Нагорный Карабах должен быть представлен на переговорах, это будет их решение, которое мы будем уважать»,- заявил российский министр.

Нагорный Карабах | 2018-05-10 09:21:56 Никол Пашинян об Арцахской проблеме

Сергей Лавров подчеркнул, что позиция России в вопросе Нагорного Карабаха остается неизменной - конфликт должен быть урегулирован в рамках Минской группы ОБСЕ.

«Мы уверены, что это оптимальный формат, и как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ мы вместе с американской и французской сторонами создаем представляющую обоюдный интерес и не противоречащую друг другу ситуацию, которая позволит Еревану и Баку достичь соглашения»,- заявил глава МИД Армении.

Медиамакс отмечает, что о необходимости вернуть Нагорный Карабах за стол переговоров 9 мая в Степанакерте заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Эту позицию он подтвердил сегодня в Национальном собрании, представляя программу правительства.