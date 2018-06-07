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Лавров: Вопрос возвращения Степанакерта за стол переговоров должны решать стороны



Ереван/Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лаврор заявил сегодня, что вопрос участия Нагорного Карабаха в переговорах по урегулированию должны решать стороны конфликта.

Об этом российский министра заявил сегодня в Москве на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном. 

 

«Если стороны на каком-либо этапе договорятся, что Нагорный Карабах должен быть представлен на переговорах, это будет их решение, которое мы будем уважать»,- заявил российский министр. 

 

Никол Пашинян об Арцахской проблеме

 

Сергей Лавров подчеркнул, что позиция России в вопросе Нагорного Карабаха остается неизменной - конфликт должен быть урегулирован в рамках Минской группы ОБСЕ. 

 

«Мы уверены, что это оптимальный формат, и как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ мы вместе с американской и французской сторонами создаем представляющую обоюдный интерес и не противоречащую друг другу ситуацию, которая позволит Еревану и Баку достичь соглашения»,- заявил глава МИД Армении. 

 

Медиамакс отмечает, что о необходимости вернуть Нагорный Карабах за стол переговоров 9 мая в Степанакерте заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Эту позицию он подтвердил сегодня в Национальном собрании, представляя программу правительства. 

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