Глава МИД: Арцах имеет решающий голос в урегулировании

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что «Нагорный Карабах имеет решающий голос в процессе мирного урегулирования».

«Этот решающий голос - не новость, поскольку, в конечном итоге, конфликт, согласно формулировке тех же сопредседателей, называется нагорно-карабахским - Nagorno-Karabakh conflict. Нагорный Карабах – это четкая, скажем так, единица со своей территорией, населением, структурами, государственной системой, единица, которую вряд ли возможно игнорировать. Решающий голос данной единицы был изначально заложен в основу всего процесса»,- заявил Зограб Мнацаканян в беседе с радиостанцией «Свобода», отвечая на вопрос, может ли Нагорный Карабах снова вернуться за стол переговоров?



По словам министра иностранных дел, в этом направлении была проделана значительная работа.



«Премьер-министр Пашинян провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, я провел телефонные беседы с министром иностранных дел России, сопредседателями, заместителем госсекретаря США, мы приняли министра иностранных дел Франции, представителя Госдепартамента США. 7 июня я буду с рабочим визитом в Москве и проведу встречу с министром иностранных дел России»,- заявил министр.



Зограб Мнацаканян напомнил также, что подпись Нагорного Карабаха стоит под соглашением о прекращении огня.