Пашинян назвал «ключевой» трехсторонюю встречу в Брюсселе - Mediamax.am

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Пашинян назвал «ключевой» трехсторонюю встречу в Брюсселе


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня о важности дальнейшего развития отношений Армении с Европейским союзом.

Глава правительства принял сегодня генерального директора Европейской комиссии по вопросам расширения и политике соседства Герта Яна Купмана.

 

«В этом контексте Никол Пашинян назвал состоявшуюся 5 апреля в Брюсселе встречу высокого уровня Армения-ЕС-США ключевой и подчеркнул необходимость эффективной реализации достигнутых договоренностей. Премьер-министр выразил уверенность, что визит Купмана будет способствовать формированию программы мероприятий и повестки и его дальнейшему продвижению.

 

Герт Ян Купман отметил, что Европейская комиссия готова в тесном сотрудничестве способствовать реализации приоритетов правительства Армении в целях укрепления устойчивости и экономического роста нашей страны. Он выразил уверенность, что отношения Армения-ЕС будут продолжать динамично развиваться и расширяться», - говорится в сообщении.

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