Ален Симонян обвинил Россию и Азербайджан в «гибридном нападении» на Армению

Ереван /Медиамакс/. Председатель парламента Армении Ален Симонян заявил, что «Россия организует кампанию угроз и дезинформации».

«Беспокоит, что многие чиновники российского правительства осмеливаются диктовать интересы Армении и говорить от имени армянского народа.

Ярким примером сказанного является гибридное нападение России и Азербайджана на Армению, связанное с состоявшейся 5 апреля в Брюсселе трехсторонней встречей премьер-министра Армении, президента Еврокомиссии и госсекретаря США.

Дезинформация и запугивание были использованы для недопущения данной встречи, а когда это не удалось, была предпринята попытка исказить результаты встречи.

В ответ на последние события правительство Армении запретило трансляцию пропагандистской программы российского государственного ТВ на территории Армении, чтобы остановить распространение риторики вражды и вмешательство во внутренние дела Армении», - заявил Ален Симонян, выступая на конференции председателей парламентов стран-членов Евросоюза.