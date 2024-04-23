Ален Симонян обвинил Россию и Азербайджан в «гибридном нападении» на Армению - Mediamax.am

359 просмотров

Ален Симонян обвинил Россию и Азербайджан в «гибридном нападении» на Армению


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Председатель парламента Армении Ален Симонян заявил, что «Россия организует кампанию угроз и дезинформации».

«Беспокоит, что многие чиновники российского правительства осмеливаются диктовать интересы Армении и говорить от имени армянского народа.

 

Ярким примером сказанного является гибридное нападение России и Азербайджана на Армению, связанное с состоявшейся 5 апреля в Брюсселе трехсторонней встречей премьер-министра Армении, президента Еврокомиссии и госсекретаря США.

 

Дезинформация и запугивание были использованы для недопущения данной встречи, а когда это не удалось, была предпринята попытка исказить результаты встречи.

 

В ответ на последние события правительство Армении запретило трансляцию пропагандистской программы российского государственного ТВ на территории Армении, чтобы остановить распространение риторики вражды и вмешательство во внутренние дела Армении», - заявил Ален Симонян, выступая на конференции председателей парламентов стран-членов Евросоюза.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Регион | Апрель 23, 2024 10:46
Азербайджан и Россия приступят к реализации «грандиозного проекта», заявил Алиев

Внешняя политика | Апрель 23, 2024 10:05
Ален Симонян обвинил Россию и Азербайджан в «гибридном нападении» на Армению

Регион | Апрель 23, 2024 09:49
Пашинян: Россия раньше нас начала диверсифицировать отношения на Южном Кавказе
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024