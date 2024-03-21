Пашинян и Мишель обсудили мирный процесс

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Европейского совета Шарль Мишель обменялись сегодня в Брюсселе мнениями об армяно-азербайджанском мирном процессе.

Пресс-служба армянского правительства сообщает, что собеседники подчеркнули важность реализации договоренностей, достигнутых в результате трехсторонних встреч президента Совета ЕС, премьер-министра Армении и президента Азербайджана в Брюсселе 14 мая и 15 июля 2023 года.

Премьер-министр Армении подтвердил приверженность правительства Армении данным договоренностям и представил проект «Перекресток мира».