Пашинян и Мишель обсудили мирный процесс - Mediamax.am

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Пашинян и Мишель обсудили мирный процесс


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Европейского совета Шарль Мишель обменялись сегодня в Брюсселе мнениями об армяно-азербайджанском мирном процессе.

Пресс-служба армянского правительства сообщает, что собеседники подчеркнули важность реализации договоренностей, достигнутых в результате трехсторонних встреч президента Совета ЕС, премьер-министра Армении и президента Азербайджана в Брюсселе 14 мая и 15 июля 2023 года.

 

Премьер-министр Армении подтвердил приверженность правительства Армении данным договоренностям и представил проект «Перекресток мира».

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