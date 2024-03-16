Генсек НАТО посетит Армению

Ереван /Медиамакс/. С 17 по 19 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Азербайджан, Грузию и Армению.

17 марта генеральный секретарь НАТО встретится в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

18 марта он проведет переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром обороны Закиром Гасановым.

В тот же день генсек НАТО отправится в Тбилиси, где встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

19 марта Йенс Столтенберг посетит Ереван, где встретится с президентом Ваагном Хачатуряном и премьер-министром Николом Пашиняном.

Медиамакс отмечает, что последняя встреча Пашиняна и Столтенберга состоялась в сентябре 2022 года в Нью-Йорке. Столтенберг тогда заявил, что крайне обеспокоен событиями, произошедшими на армяно-азербайджанской границе.