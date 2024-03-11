Греция учтет уроки войны в Нагорном Карабахе при реформе своей армии

Ереван /Медиамакс/. Власти Греции готовят реформу армии и создание «купола» против беспилотников.

Как сообщает ТАСС, об этом в интервью газете «Нафтемпорики» сказал министр обороны Греции Никос Дендиас.

«Основными элементами реформы являются развитие исследований и инноваций с созданием соответствующей экосистемы в вооруженных силах, модернизация институциональной базы высших военных учебных заведений, создание Объединенного корпуса информатики», - отметил министр.

«Технологические разработки в области дронов и систем борьбы с дронами изменили способы ведения войны в мире. Во время моего недавнего визита в Армению я был подробно проинформирован об их использовании на современном поле боя. Напомню, что это страна, вооруженные силы которой подверглись нападению со стороны армии, которая массово использовала дроны, в том числе беспилотники Bayraktar. По той же причине мы будем взаимодействовать с Арменией в рамках двусторонних соглашений о сотрудничестве в сфере обороны и с учетом уроков, извлеченных из конфликта в Нагорном Карабахе», - сказал Никос Дендиас.

«Мы будем быстро работать над тем, чтобы преодолеть отставание от соседних стран, а также создать «купол» против беспилотников, охватывающий территорию Греции», - сказал министр.

Никос Дендиас сообшил, что создается независимый орган - Греческий центр инновационного развития, который «будет распоряжаться программами и контрактами, поддерживать внедрение новых технологий и способствовать сотрудничеству с университетами, военными училищами, исследовательскими центрами и предприятиями».