Ален Симонян заявил, что «мяч на стороне Азербайджана»

Ереван /Медиамакс/. Председатель парламента Армении Ален Симонян заявил сегодня, что «мирный договор с Азербайджаном может быть подписан в течение 15 дней».
«Сегодня - 28 ноября, при желании мирное соглашение может быть подписано в течение последующих 15 дней, если правительство Азербайджана действительно проявит политическую волю. Можно сказать, что мы достигли согласия практически по всем принципиальным вопросам»,- сказал он в разговоре с журналистами.
Спикер парламента отметил, что армянская сторона с полной ответственностью идет к миру:
«Не понимаю, почему Азербайджан избегает встреч в разных форматах. Не понимаю, что даст промедление Азербайджану и региону, когда они говорят о мире, но отказываются подписывать. Мяч на стороне Азербайджана».
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