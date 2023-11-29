Ален Симонян заявил, что «мяч на стороне Азербайджана»

Ереван /Медиамакс/. Председатель парламента Армении Ален Симонян заявил сегодня, что «мирный договор с Азербайджаном может быть подписан в течение 15 дней».

«Сегодня - 28 ноября, при желании мирное соглашение может быть подписано в течение последующих 15 дней, если правительство Азербайджана действительно проявит политическую волю. Можно сказать, что мы достигли согласия практически по всем принципиальным вопросам»,- сказал он в разговоре с журналистами.

Спикер парламента отметил, что армянская сторона с полной ответственностью идет к миру:

«Не понимаю, почему Азербайджан избегает встреч в разных форматах. Не понимаю, что даст промедление Азербайджану и региону, когда они говорят о мире, но отказываются подписывать. Мяч на стороне Азербайджана».