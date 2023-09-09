Пашинян провел телефонные переговоры с госсекретарем США и президентом Ирана

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил готовность провести срочные переговоры с президентом Азербайджана.
Ранее он говорил о такой готовности в телефонных беседах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.
«Премьер-министр Армении и госсекретарь США заявили, что эскалация ситуации неприемлема», - отметила пресс-служба Пашиняна.
Никол Пашинян провел также телефонный разговор с президентом Ирана Эбрагимом Раиси, в ходе которого также заявил о готовности провести срочную встречу с Ильхамом Алиевым.
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