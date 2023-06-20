Лукашенко назвал «обоснованными» претензии Армении к ОДКБ - Mediamax.am

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Лукашенко назвал «обоснованными» претензии Армении к ОДКБ


Фото: https://president.gov.by/


Ереван /Медиамакс/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал сегодня «обоснованными» претензии Армении к ОДКБ.

«Кыргызстан просит нас, требует от нас как-то помочь в урегулировании конфликта на границе с Таджикистаном. Очень обоснованно, это точно, порой предъявляет к нам претензии Армения. Проблемы существуют. И очень серьезные проблемы. Если мы не решим эти проблемы, мы все время будем упрекать друг друга, высказывать неудовлетворение функционированием организации в целом. Проблемы существует для того, чтобы их решать.

 

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Поэтому, как бы мы ни крутили, ни вертели, мы должны быть погружены и в те проблемы, которые сегодня решают член ОДКБ Армения и члены ОДКБ Кыргызстан и Таджикистан», - сказал Лукашенко на встрече в Минске с министрами иностранных дел государств-членов ОДКБ.

 

«Есть проблемы, есть задачи, их надо решать, как бы трудны и сложны они ни были. Исходя из того, что решения принимаются консенсусом, а порой из-за сложности проблем мы их обходим, не хотим их решать», - добавил президент Беларуси.

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