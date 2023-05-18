Армения не подписала декларацию о создании реестра ущерба Украине

Ереван /Медиамакс/. Армения и 5 других стран не подписали декларацию о создании реестра ущерба Украине на саммите Совета Европы в Рейкьявике.
Как сообщает ТАСС, заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая сказала, что декларацию не подписали Азербайджан, Армения, Босния и Герцеговина, Венгрия, Сербия и Турция.
В подписавших декларацию стран - Грузия, Латвия, Литва, Молдавия и Эстония.
Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра ранее сообщил, что Совет Европы официально утвердил на встрече в Рейкьявике создание реестра ущерба, причиненного Украине в результате боевых действий. Расположенный в Гаааге реестр будет получать, обрабатывать и хранить заявки на компенсацию ущерба.
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