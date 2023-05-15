«Должны быть проведены очень четкие демаркация и делимитация», - сказала посол ЕС

Ереван /Медиамакс/. Посол Европейского союза в Армении Андреа Викторин заявила сегодня, что «Европейский союз поддерживает Армению и ее территориальную целостность».

Об этом она заявила в ходе пресс-конференции, посвященной Дню Европы и отношениям ЕС-Армения, комментируя состоявшуюся 14 мая в Брюсселе трехстороннюю встречу Никола Пашиняна, Ильхама Алиева и Шарля Мишеля.

«ЕС привержен и готов поддержать Армению и Азербайджан в поиске прочного и мирного решения, которое не только обеспечит мир, но и гарантирует стабильность в регионе», - сказала посол ЕС.

«Должны быть проведены очень четкие демаркация и делимитация. Именно такую формулировку использовали в Брюсселе. Мы надеемся, что обе стороны выведут свои войска и перейдут к демаркационным и делимитационным работам», - сказала посол ЕС, не уточнив, о каких приграничных районах идет речь.

Говоря о миссии наблюдателей ЕС в Армении, она отметил, что отчеты наблюдателей передаются не в Армению и Азербайджан, а в Брюссель.

«Что касается недавних ужасных событий, если речь идет о Сотке, то их там не было, однако они достаточно значительно присутствуют вдоль границы. У них нет желания появляться там, где что-то происходит. Они следят за границей и фиксируют то, что видят, однако это не значит, что они могут автоматически появляться в точке, где что-то происходит», - сказала Андреа Викторин.

По ее словам, за обеспечение безопасности наблюдателей ответственность несет армянская сторона. «Ситуация, когда наблюдатели отказываются идти в конкретную точку, возможна», - отметила она.