Пашинян: Азербайджан хочет обнулить достигнутый прогресс

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «после адекватных и эффективных ответных действий армянской армии интенсивность обстрелов со стороны Азербайджана в направлении Сотка несколько спала».

«Цель этих провокационных действий Азербайджана – обнулить тот прогресс, который был зафиксирован в ходе переговоров, состоявшихся в Вашингтоне с 1 по 4 мая. Целью Азербайджана также является срыв запланированных на воскресенье в Брюсселе переговоров в трехстороннем формате и 1 июня в Кишиневе - в пятистороннем формате.

Опыт показывает, что Азербайджану переговорный процесс нужен лишь для эскалации и обоснования войны, а эскалации он использует для того, чтобы свести на нет любой прогресс в ходе переговоров», - сказал Никол Пашинян на заседании правительства.

«Эти действия направлены также на то, чтобы отвлечь внимание международной общественности от факта создания незаконного пропускного пункта в Лачинском коридоре»,- сказал он.

Никол Пашинян заявил, что намерен в воскресенье отправиться в Брюссель.

«Возможность подписания мирного договора с Азербайджаном очень мала, поскольку текст пока предварительный. Перед нами стоит задача как можно быстрее доработать этот документ и подготовить его к подписанию» - добавил он.